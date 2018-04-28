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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Престон
Шеффилд Юнайтед - Престон: обзор матча 28 апреля 2018
Шеффилд Юнайтед
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Престон
57'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Радд
Желтая карточка
Б. Шарп
81'
Желтая карточка
Э. Стивенс
66'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Желтая карточка
Л. Эванс
52'
Желтая карточка
Д. Флек
44'
31'
Желтая карточка
Д. Хэрроп
28'
Желтая карточка
Д. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
3-2-3-2
31
Блэкмэн
6
Бешам
5
О'Коннелл
19
Стирмен
3
Стивенс
23
Фримен
13
Флек
8
Эванс
31
Даффи
14
Шарп
11
Кларк
4-4-2
1
Радд
8
Каннингэм
6
Дэвис
14
Фишер
23
Хантингтон
14
Джонсон
10
Хэрроп
8
Брауне
4
Пирсон
24
Магуайр
47
Робинсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Престон
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Престон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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