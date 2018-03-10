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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед
Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 10 марта 2018
Ипсвич Таун
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
С. Глисон
83'
Желтая карточка
К. Скьюз
40'
9'
Желтая карточка
Р. Стирмен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
3-2-2-1
33
Биалковски
4
Уэбстер
2
Йорфа
6
Коннолли
4
Чамберс
20
Картер-Викерс
25
Глисон
8
Скьюз
43
Целина
4-4-2
31
Блэкмэн
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
3
Стивенс
6
Ландстрем
8
Эванс
32
Балдок
13
Флек
17
Эванс
14
Шарп
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Шеффилд Юнайтед
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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