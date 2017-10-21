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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Рединг
Шеффилд Юнайтед - Рединг: обзор матча 21 октября 2017
Шеффилд Юнайтед
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
19'
П. Кауттс
37'
Б. Шарп
85'
Р. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Рединг
Желтая карточка
Д. Брукс
90'
+4
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Беренс
Пас отдал
М. Барроу
57'
Желтая карточка
П. МакШейн
ГОЛ! 2:0!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Даффи
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Кауттс
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
4-4-2
31
Блэкмэн
3
Стивенс
20
Картер-Викерс
6
Бешам
5
О'Коннелл
13
Флек
15
Кауттс
32
Балдок
31
Даффи
14
Шарп
11
Кларк
4-5
1
Манноне
4
Илори
26
Мур
2
Гантер
6
Блэкетт
7
Беренс
77
Барроу
10
Бакуна
16
Эдвардс
14
Алуко
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Рединг
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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