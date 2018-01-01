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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 января 2018
Дерби Каунти
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
24'
М. Выдра (П)
57'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед
79'
Желтая карточка
Д. Флек
Желтая карточка
Д. Торне
77'
64'
Желтая карточка
Э. Стивенс
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кларк
Пас отдал
К. Дональдсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Выдра
24'
23'
Желтая карточка
М. Даффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
22
Бэйрд
33
Дэйвис
3
Форсит
36
Кио
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
77
Расселл
35
Наджент
11
Выдра
18
Вайманн
4-4-2
21
Мур
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
3
Стивенс
32
Балдок
13
Флек
31
Даффи
6
Ландстрем
8
Дональдсон
11
Кларк
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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