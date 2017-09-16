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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 16 сентября 2017
Шеффилд Юнайтед
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
23'
Я. Вилдсхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
86'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
82'
Желтая карточка
К. Джером
78'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
Желтая карточка
Д. Флек
65'
Желтая карточка
П. Кауттс
63'
59'
Желтая карточка
А. Теттей
23'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вилдсхут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-3-1-1
31
Блэкмэн
3
Стивенс
5
О'Коннелл
6
Бешам
23
Фримен
31
Даффи
15
Кауттс
13
Флек
7
Брукс
17
Эванс
3-2-1-2
1
Ганн
12
Пинту
4
Циммерманн
5
Клозе
13
Вилдсхут
6
Теттей
10
Мэддисон
23
Мерфи
35
Джером
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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