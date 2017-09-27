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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 27 сентября 2017
Шеффилд Юнайтед
27.09.2017, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
39'
Л. Кларк
58'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Балдок
75'
Желтая карточка
К. Бешам
67'
61'
Желтая карточка
Р. Невеш
ГОЛ! 2:0!
Л. Кларк
Пас отдал
М. Даффи
58'
Желтая карточка
П. Кауттс
54'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларк
Пас отдал
Э. Стивенс
39'
15'
Красная карточка
К. Коди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-3-1-1
31
Блэкмэн
3
Стивенс
6
Бешам
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
15
Кауттс
13
Флек
32
Балдок
7
Брукс
11
Кларк
3-3-1-1-2
26
Радди
24
Миранда
15
Коди
23
Батт
30
Дуглас
21
Невеш
2
Доэрти
21
Н'Диайе
20
Жота
11
Кошта
9
Бонатини
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Уилл Норрис
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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