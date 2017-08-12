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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 12 августа 2017
Мидлсбро
12.08.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
20'
Р. Жестеде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Фрэнд
72'
63'
Желтая карточка
Э. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
Р. Жестеде
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЛП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ПП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
РФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
11
Самир Карратерс
ЛП
15
Пол Кауттс
ЦП
13
Джон Флек
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейк Райт
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-3-3
12
Рэндольф
23
Гибсон
32
Фрэнд
29
Кристи
23
Фрай
28
Форшоу
7
Клэйтон
16
Хаусон
27
Ассомбалонга
39
Жестеде
45
Бэмфорд
3-2-2-1-2
31
Блэкмэн
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
23
Фримен
3
Стивенс
15
Кауттс
11
Карратерс
13
Флек
11
Кларк
14
Шарп
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейк Райт
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейк Райт
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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