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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 03 февраля 2018
Вулверхэмптон
03.02.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
5'
Р. Невеш
30'
Д. Жота
77'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 3:0!
И. Кавалейру
77'
73'
Красная карточка
С. Мур
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
И. Кавалейру
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Невеш
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
30
Дуглас
21
Н'Диайе
20
Жота
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
4-3-2
21
Мур
19
Стирмен
5
О'Коннелл
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
13
Флек
8
Эванс
21
Уилсон
11
Кларк
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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