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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 20 января 2018
Норвич Сити
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
70'
И. Пинту
68'
К. Дональдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
И. Пинту
90'
+3
Желтая карточка
Т. Клозе
90'
+1
87'
Желтая карточка
Л. Кларк
ГОЛ! 1:1!
И. Пинту
Пас отдал
М. Вранчич
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Дональдсон
66'
Желтая карточка
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-2-1-2
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
12
Пинту
4
Циммерманн
6
Рид
6
Теттей
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
4-3-1
21
Мур
19
Стирмен
6
Бешам
5
О'Коннелл
3
Стивенс
32
Балдок
13
Флек
8
Эванс
11
Кларк
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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