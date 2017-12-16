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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Юнайтед
Престон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 декабря 2017
Престон
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
58'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Джонсон
87'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
К. Робинсон
58'
Желтая карточка
П. Галлахер
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
14
Фишер
23
Хантингтон
6
Дэвис
5
Кларк
14
Джонсон
12
Галлахер
4
Пирсон
29
Баркуйзен
9
Хагилл
47
Робинсон
3-2-3-2
21
Мур
5
О'Коннелл
19
Стирмен
20
Картер-Викерс
6
Бешам
3
Стивенс
11
Карратерс
6
Ландстрем
32
Балдок
14
Шарп
11
Кларк
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Юнайтед
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Престон - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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