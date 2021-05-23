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Никколо Манфредини
Статистика
Никколо Манфредини - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1988 (38)
#12 | Вратарь
192 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1 : 1
23.05.2021
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2 : 0
12.05.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1 : 3
09.05.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2 : 0
01.05.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2 : 4
25.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
21.04.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5 : 3
18.04.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0 : 1
12.04.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2 : 2
03.04.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0 : 1
21.03.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1 : 4
13.03.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1 : 1
06.03.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0 : 3
03.03.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
28.02.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0 : 0
21.02.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 1
12.02.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1 : 1
07.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4 : 0
30.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2 : 2
22.01.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 4
09.01.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
06.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0 : 2
03.01.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 2
23.12.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2 : 0
20.12.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1 : 1
15.12.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1 : 0
11.12.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0 : 0
06.12.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1 : 1
28.11.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 1
22.11.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0 : 3
07.11.2020
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3 : 1
02.11.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1 : 2
25.10.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5 : 2
18.10.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
1 : 0
04.10.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2 : 5
30.09.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 3
26.09.2020
Беневенто
Был в запасе
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