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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Интер
Беневенто - Интер: обзор матча 30 сентября 2020
Беневенто
30.09.2020, среда, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 5
Завершен
Интер
34'
Д. Капрари
76'
Д. Капрари
1'
Р. Лукаку
25'
Р. Гальярдини
28'
Р. Лукаку
42'
А. Хакими
71'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Интер
81'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Гальярдини
ГОЛ! 2:5!
Д. Капрари
Пас отдал
Д. Лападула
76'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
73'
71'
ГОЛ! 1:5!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Санчес
Замена
П. Хетемай
️️️️
Б. Дабо
70'
65'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Лукаку
65'
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
65'
Замена
М. Брозович
️️️️
С. Сенси
Замена
Д. Лападула
️️️️
Г. Мончини
63'
52'
Замена
Н. Барелла
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Туйя
️️️️
Р. Инсинье
46'
Замена
Д. Фулон
️️️️
К. Маджо
46'
42'
ГОЛ! 1:4!
А. Хакими
Замена
Г. Летизия
️️️️
Ф. Барба
37'
ГОЛ! 1:3!
Д. Капрари
34'
28'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Гальярдини
25'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гальярдини
Пас отдал
Э. Янг
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Хакими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Беневенто
80
Пьер Гори
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-4-3
96
Монтипо
15
Глик
5
Калдирола
93
Барба
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
6
Дабо
11
Маджо
10
Капрари
11
Мончини
94
Инсинье
3-2-3-2
1
Ханданович
11
Коларов
37
Шкриньяр
6
де Врей
2
Хакими
15
Янг
21
Гальярдини
8
Сенси
23
Видаль
9
Лукаку
4
Санчес
94
Инсинье
13
Туйя
13
Туйя
94
Инсинье
11
Маджо
5
Фулон
5
Фулон
11
Маджо
93
Барба
3
Летизия
3
Летизия
93
Барба
6
Дабо
56
Хетемай
56
Хетемай
6
Дабо
11
Мончини
18
Лападула
18
Лападула
11
Мончини
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
8
Сенси
77
Брозович
77
Брозович
8
Сенси
23
Видаль
23
Барелла
23
Барелла
23
Видаль
21
Гальярдини
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Гальярдини
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Беневенто
Интер
80
Пьер Гори
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
16
Риккардо Импрота
ЛВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
29
Дальберт
ЛЗ
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
80
Пьер Гори
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
16
Риккардо Импрота
ЛВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Беневенто - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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