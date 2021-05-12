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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Беневенто
Аталанта - Беневенто: обзор матча 12 мая 2021
Аталанта
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Беневенто
22'
Л. Муриэль
67'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Беневенто
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
89'
85'
Замена
А. Тельо
️️️️
Б. Дабо
82'
Вторая желтая
Л. Калдирола
Желтая карточка
Й. Иличич
81'
80'
Желтая карточка
Л. Калдирола
73'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
П. Хетемай
73'
Замена
Г. Летизия
️️️️
Ф. Барба
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
67'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Л. Муриэль
66'
60'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
59'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Р. Госенс
59'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
59'
58'
Замена
Д. Капрари
️️️️
А. Гайч
58'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Б. Николас Виола
56'
Желтая карточка
Ф. Барба
Желтая карточка
М. де Рон
51'
40'
Желтая карточка
А. Туйя
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
26
Сирики Саного
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4-1-1-2-2
95
Голлини
8
Госенс
21
Ромеро
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
8
Фройлер
32
Пессина
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
4-3-1-2
96
Монтипо
93
Барба
5
Калдирола
13
Туйя
15
Глик
6
Дабо
10
Виола
56
Хетемай
16
Импрота
19
Гайч
18
Лападула
8
Госенс
6
Джимсити
6
Джимсити
8
Госенс
10
Муриэль
59
Миранчук
59
Миранчук
10
Муриэль
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
56
Хетемай
23
Депаоли
23
Депаоли
56
Хетемай
93
Барба
3
Летизия
3
Летизия
93
Барба
10
Виола
17
Ионицэ
17
Ионицэ
10
Виола
6
Дабо
70
Тельо
70
Тельо
6
Дабо
19
Гайч
10
Капрари
10
Капрари
19
Гайч
Остались в запасе
Аталанта
Беневенто
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
26
Сирики Саного
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
26
Сирики Саного
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Аталанта - Беневенто
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
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