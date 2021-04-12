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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Сассуоло
Беневенто - Сассуоло: обзор матча 12 апреля 2021
Беневенто
12.04.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
45'
Ф. Барба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Сассуоло
Желтая карточка
Г. Летизия
84'
82'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Ф. Джуричич
77'
Замена
Рожерио
️️️️
Г. Кирьякопулос
77'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
Замена
Я. Фальке
️️️️
А. Гайч
76'
69'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Маньянелли
69'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
М. Лопес
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
П. Скьяттарелла
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Замена
Д. Капрари
️️️️
А. Туйя
64'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
58'
Замена
Д. Лападула
️️️️
М. Сау
56'
Замена
Г. Летизия
️️️️
П. Хетемай
56'
Желтая карточка
А. Туйя
55'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Барба
11'
Желтая карточка
Д. Феррари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
26
Isaac Karamoko
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
13
Туйя
15
Глик
93
Барба
23
Депаоли
56
Хетемай
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
16
Импрота
25
Сау
19
Гайч
4-1-2-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
6
Марлон
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
4
Маньянелли
20
Лопес
31
Джуричич
13
Бога
18
Распадори
56
Хетемай
3
Летизия
3
Летизия
56
Хетемай
28
Скьяттарелла
10
Виола
10
Виола
28
Скьяттарелла
19
Гайч
44
Фальке
44
Фальке
19
Гайч
25
Сау
18
Лападула
18
Лападула
25
Сау
13
Туйя
10
Капрари
10
Капрари
13
Туйя
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
31
Джуричич
21
Кирикеш
21
Кирикеш
31
Джуричич
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
4
Маньянелли
20
Лопес
17
Гараслин
17
Гараслин
20
Лопес
Остались в запасе
Беневенто
Сассуоло
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
26
Isaac Karamoko
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Остались в запасе
26
Isaac Karamoko
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Беневенто - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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