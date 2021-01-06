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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Беневенто
Кальяри - Беневенто: обзор матча 06 января 2021
Кальяри
06.01.2021, среда, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Беневенто
20'
Ж. Педро
41'
М. Сау
44'
А. Туйя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Беневенто
Желтая карточка
Ф. Писакане
90'
+4
90'
Замена
К. Маджо
️️️️
А. Туйя
Желтая карточка
Р. Соттиль
89'
89'
Замена
Б. Дабо
️️️️
П. Хетемай
87'
Желтая карточка
Р. Импрота
Красная карточка
Н. Нандес
85'
84'
Желтая карточка
Д. Капрари
Желтая карточка
Н. Нандес
84'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Наингголан
81'
Замена
Ф. Писакане
️️️️
Л. Чеппителли
77'
76'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Лападула
75'
Замена
Д. Капрари
️️️️
М. Сау
72'
Замена
Д. Фулон
️️️️
Р. Инсинье
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Трипальделли
68'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Ф. Калигара
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Туйя
Пас отдал
Р. Инсинье
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
П. Скьяттарелла
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Л. Паволетти
20'
6'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
Ф. Калигара
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
17
Марко Паяч
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-3-3
28
Краньо
33
Трипальделли
6
Валюкевич
23
Чеппителли
4
Цаппа
44
Наингголан
8
Нандес
18
Марин
30
Паволетти
21
Калигара
9
Жоао Педро
3-3-1-3
96
Монтипо
13
Туйя
15
Глик
93
Барба
56
Хетемай
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
16
Импрота
94
Инсинье
25
Сау
18
Лападула
23
Чеппителли
4
Писакане
4
Писакане
23
Чеппителли
44
Наингголан
26
Перейро
26
Перейро
44
Наингголан
21
Калигара
23
Соттиль
23
Соттиль
21
Калигара
33
Трипальделли
18
Симеоне
18
Симеоне
33
Трипальделли
18
Лападула
20
Ди Серио
20
Ди Серио
18
Лападула
94
Инсинье
5
Фулон
5
Фулон
94
Инсинье
56
Хетемай
6
Дабо
6
Дабо
56
Хетемай
13
Туйя
11
Маджо
11
Маджо
13
Туйя
25
Сау
10
Капрари
10
Капрари
25
Сау
Остались в запасе
Кальяри
Беневенто
25
Гульельмо Викарио
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Кальяри - Беневенто
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
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