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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Верона
Беневенто - Верона: обзор матча 03 марта 2021
Беневенто
03.03.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 3
Завершен
Верона
25'
Д. Фараони
34'
Д. Фулон (АГ)
50'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Верона
83'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Маньяни
83'
Замена
А. Фавилли
️️️️
К. Ласанья
79'
Замена
М. Ловато
️️️️
Ф. Чеккерини
79'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
А. Гайч
️️️️
Д. Лападула
74'
72'
Желтая карточка
С. Стураро
65'
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Тамез
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Р. Инсинье
55'
50'
ГОЛ! 0:3!
К. Ласанья
Пас отдал
Д. Фараони
Замена
А. Туйя
️️️️
Д. Фулон
46'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Ф. Депаоли
46'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Фулон
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фараони
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
Д. Фулон
️️️️
Г. Летизия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-3-3
96
Монтипо
15
Глик
5
Калдирола
3
Летизия
23
Депаоли
56
Хетемай
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
18
Лападула
94
Инсинье
25
Сау
4-2-2-2
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
96
Маньяни
11
Чеккерини
44
Велозу
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
88
Лазович
15
Ласанья
Фулон
13
Туйя
13
Туйя
Фулон
23
Депаоли
16
Импрота
16
Импрота
23
Депаоли
3
Летизия
5
Фулон
5
Фулон
3
Летизия
94
Инсинье
10
Виола
10
Виола
94
Инсинье
18
Лападула
19
Гайч
19
Гайч
18
Лападула
11
Чеккерини
5
Ловато
5
Ловато
11
Чеккерини
96
Маньяни
27
Давидович
27
Давидович
96
Маньяни
61
Тамез
27
Стураро
27
Стураро
61
Тамез
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
15
Ласанья
99
Фавилли
99
Фавилли
15
Ласанья
Остались в запасе
Беневенто
Верона
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
20
Иван Илич
ЦП
45
Мерт Четин
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
20
Иван Илич
ЦП
45
Мерт Четин
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Беневенто - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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