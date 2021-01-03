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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Милан
Беневенто - Милан: обзор матча 03 января 2021
Беневенто
03.01.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Милан
15'
Ф. Кессье (П)
49'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Милан
Замена
М. Сау
️️️️
Р. Инсинье
82'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Капрари
81'
81'
Замена
А. Конти
️️️️
Д. Калабрия
81'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
80'
Желтая карточка
Р. Леау
78'
Желтая карточка
Д. Далот
70'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Ребич
Замена
Д. Фулон
️️️️
А. Туйя
62'
Пенальти не реализован!
Д. Капрари
61'
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Леау
Пас отдал
А. Ребич
Замена
Г. Мончини
️️️️
П. Хетемай
46'
41'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
Р. Импрота
️️️️
Г. Летизия
39'
36'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
34'
Красная карточка
С. Тонали
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
32'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Абдалла Басит
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-3-3
96
Монтипо
13
Туйя
15
Глик
3
Летизия
93
Барба
56
Хетемай
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
94
Инсинье
18
Лападула
10
Капрари
4-1-3-3
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
24
Кьер
2
Далот
16
Тонали
20
Чалханоглу
21
Диас
19
Кессье
56
Салемакерс
9
Ребич
27
Леау
10
Капрари
20
Ди Серио
20
Ди Серио
10
Капрари
3
Летизия
16
Импрота
16
Импрота
3
Летизия
13
Туйя
5
Фулон
5
Фулон
13
Туйя
94
Инсинье
25
Сау
25
Сау
94
Инсинье
56
Хетемай
11
Мончини
11
Мончини
56
Хетемай
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
2
Калабрия
13
Конти
13
Конти
2
Калабрия
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
9
Ребич
70
Кастильехо
70
Кастильехо
9
Ребич
Остались в запасе
Беневенто
Милан
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Беневенто - Милан
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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