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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Аталанта
Беневенто - Аталанта: обзор матча 09 января 2021
Беневенто
09.01.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 4
Завершен
Аталанта
50'
М. Сау
30'
Й. Иличич
70'
Р. Толой
71'
Д. Сапата
86'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Аталанта
88'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Р. Фройлер
88'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
86'
ГОЛ! 1:4!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
Замена
Л. Дель Пинто
️️️️
А. Ионицэ
81'
73'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
73'
Замена
Й. Меле
️️️️
Р. Госенс
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
70'
ГОЛ! 1:2!
Р. Толой
64'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пессина
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Д. Лападула
58'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
М. Сау
58'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Б. Дабо
58'
Желтая карточка
Б. Дабо
57'
Желтая карточка
Д. Лападула
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
К. Пастина
50'
Замена
К. Пастина
️️️️
Д. Фулон
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
26'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Желтая карточка
Д. Фулон
24'
17'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Дам Фулон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-4-1-2
96
Монтипо
5
Фулон
15
Глик
93
Барба
6
Дабо
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
11
Маджо
16
Импрота
18
Лападула
25
Сау
3-3-2-2
95
Голлини
21
Ромеро
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
32
Пессина
8
Фройлер
72
Иличич
91
Сапата
5
Фулон
58
Пастина
58
Пастина
5
Фулон
25
Сау
20
Ди Серио
20
Ди Серио
25
Сау
17
Ионицэ
4
Дель Пинто
4
Дель Пинто
17
Ионицэ
6
Дабо
56
Хетемай
56
Хетемай
6
Дабо
18
Лападула
94
Инсинье
94
Инсинье
18
Лападула
8
Госенс
21
Меле
21
Меле
8
Госенс
8
Фройлер
23
Депаоли
23
Депаоли
8
Фройлер
32
Пессина
17
Малиновский
17
Малиновский
32
Пессина
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Остались в запасе
Беневенто
Аталанта
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Беневенто - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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