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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Беневенто
Дженоа - Беневенто: обзор матча 21 апреля 2021
Дженоа
21.04.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Беневенто
11'
Г. Пандев
21'
Г. Пандев
5'
Б. Николас Виола (П)
15'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Беневенто
87'
Замена
П. Скьяттарелла
️️️️
Б. Николас Виола
87'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Лападула
Замена
Э. Гольданига
️️️️
Д. Бираски
78'
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
78'
78'
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Ионицэ
78'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
А. Гайч
Замена
М. Пьяца
️️️️
Г. Пандев
71'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Дестро
71'
35'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
А. Туйя
Желтая карточка
К. Строотман
29'
ГОЛ! 2:2!
Г. Пандев
21'
15'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лападула
Пас отдал
Б. Николас Виола
ГОЛ! 1:1!
Г. Пандев
11'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Николас Виола
Желтая карточка
И. Радованович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Риккардо Импрота
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
5
Масиелло
4
Кришито
4
Бираски
77
Дзаппакоста
16
Радованович
47
Бадель
8
Зайц
8
Строотман
21
Дестро
21
Пандев
3-2-3-2
96
Монтипо
13
Туйя
15
Глик
93
Барба
23
Депаоли
16
Импрота
17
Ионицэ
10
Виола
56
Хетемай
18
Лападула
19
Гайч
4
Бираски
18
Гольданига
18
Гольданига
4
Бираски
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
21
Дестро
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Дестро
21
Пандев
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Пандев
13
Туйя
5
Калдирола
5
Калдирола
13
Туйя
17
Ионицэ
6
Дабо
6
Дабо
17
Ионицэ
10
Виола
28
Скьяттарелла
28
Скьяттарелла
10
Виола
19
Гайч
94
Инсинье
94
Инсинье
19
Гайч
18
Лападула
20
Ди Серио
20
Ди Серио
18
Лападула
Остались в запасе
Дженоа
Беневенто
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Дженоа - Беневенто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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