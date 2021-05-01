Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Беневенто
Милан - Беневенто: обзор матча 01 мая 2021
Милан
01.05.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Беневенто
6'
Х. Чалханоглу
60'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Беневенто
Желтая карточка
С. Кастильехо
90'
+4
86'
Замена
А. Тельо
️️️️
Б. Дабо
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
86'
76'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Р. Импрота
76'
Замена
А. Гайч
️️️️
Д. Лападула
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
75'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Т. Эрнандес
75'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
75'
ГОЛ! 2:0!
Т. Эрнандес
60'
55'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Я. Фальке
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
46'
Желтая карточка
И. Беннасер
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
А. Салемакерс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
26
Сирики Саного
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
23
Томори
2
Далот
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
27
Леау
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
4-3-2-1
96
Монтипо
23
Депаоли
5
Калдирола
15
Глик
93
Барба
6
Дабо
10
Виола
17
Ионицэ
44
Фальке
16
Импрота
18
Лападула
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
19
Эрнандес
2
Калабрия
2
Калабрия
19
Эрнандес
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
6
Дабо
70
Тельо
70
Тельо
6
Дабо
44
Фальке
94
Инсинье
94
Инсинье
44
Фальке
16
Импрота
10
Капрари
10
Капрари
16
Импрота
18
Лападула
19
Гайч
19
Гайч
18
Лападула
Остались в запасе
Милан
Беневенто
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
26
Сирики Саного
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
26
Сирики Саного
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Милан - Беневенто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Милан
Беневенто
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+