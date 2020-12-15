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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Лацио
Беневенто - Лацио: обзор матча 15 декабря 2020
Беневенто
15.12.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
45'
П. Скьяттарелла
25'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Лацио
Красная карточка
П. Скьяттарелла
90'
+3
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Капрари
81'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
П. Хетемай
81'
80'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ш. Раду
80'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Г. Эскаланте
80'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
Замена
Я. Фальке
️️️️
Д. Лападула
71'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Р. Инсинье
61'
59'
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
54'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
Д. Фулон
️️️️
А. Туйя
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Скьяттарелла
45'
Желтая карточка
Д. Лападула
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
А. Туйя
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-3
96
Монтипо
13
Туйя
3
Летизия
15
Глик
93
Барба
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
10
Капрари
18
Лападула
94
Инсинье
3-2-2-1-2
25
Рейна
5
Фелипе
29
Худт
26
Раду
29
Лаццари
77
Марушич
8
Эскаланте
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
56
Хетемай
20
Ди Серио
20
Ди Серио
56
Хетемай
94
Инсинье
16
Импрота
16
Импрота
94
Инсинье
13
Туйя
5
Фулон
5
Фулон
13
Туйя
10
Капрари
6
Дабо
6
Дабо
10
Капрари
18
Лападула
44
Фальке
44
Фальке
18
Лападула
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
8
Эскаланте
32
Катальди
32
Катальди
8
Эскаланте
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
26
Раду
10
Кайседо
10
Кайседо
26
Раду
Остались в запасе
Беневенто
Лацио
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
18
Рауль Моро
ЦФ
55
Шимон Чиж
ЦП
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
18
Рауль Моро
ЦФ
55
Шимон Чиж
ЦП
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Беневенто - Лацио
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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