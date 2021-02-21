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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Рома
Беневенто - Рома: обзор матча 21 февраля 2021
Беневенто
21.02.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Рома
Желтая карточка
Л. Монтипо
85'
82'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
А. Тельо
️️️️
П. Хетемай
78'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Лападула
78'
72'
Замена
Педро
️️️️
Р. Карсдорп
72'
Замена
Жуан
️️️️
Ф. Фасио
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Д. Капрари
68'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
Б. Николас Виола
59'
58'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Ж. Верету
Вторая желтая
К. Глик
57'
Желтая карточка
К. Глик
45'
+1
20'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Дам Фулон
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
56
Амир Фератович
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Педро
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-2
96
Монтипо
5
Фулон
93
Барба
15
Глик
23
Депаоли
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
10
Виола
18
Лападула
10
Капрари
4-4-1-1
13
Лопес
2
Карсдорп
23
Манчини
17
Фасио
37
Спинаццола
17
Верету
33
Перес
12
Вильяр
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
9
Майорал
10
Виола
5
Калдирола
5
Калдирола
10
Виола
56
Хетемай
70
Тельо
70
Тельо
56
Хетемай
18
Лападула
11
Мончини
11
Мончини
18
Лападула
10
Капрари
94
Инсинье
94
Инсинье
10
Капрари
17
Фасио
15
Жуан
15
Жуан
17
Фасио
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
2
Карсдорп
9
Педро
9
Педро
2
Карсдорп
17
Верету
10
Джеко
10
Джеко
17
Верету
Остались в запасе
Беневенто
Рома
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
56
Амир Фератович
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
56
Амир Фератович
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Беневенто - Рома
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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