Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Беневенто
Интер - Беневенто: обзор матча 30 января 2021
Интер
30.01.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 0
Завершен
Беневенто
7'
Р. Импрота (АГ)
57'
Л. Мартинес
67'
Р. Лукаку
78'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Беневенто
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Р. Лукаку
81'
Замена
С. Сенси
️️️️
Р. Гальярдини
80'
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Санчес
78'
76'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Д. Капрари
Замена
С. де Врей
️️️️
М. Шкриньяр
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
74'
70'
Замена
А. Тельо
️️️️
А. Ионицэ
70'
Замена
Д. Фулон
️️️️
Р. Импрота
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Мартинес
67'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
64'
60'
Замена
П. Скьяттарелла
️️️️
Б. Николас Виола
60'
Замена
К. Пастина
️️️️
Л. Калдирола
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
57'
32'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
28'
Желтая карточка
Л. Калдирола
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Импрота
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
13
Раноккия
95
Бастони
2
Хакими
23
Барелла
21
Гальярдини
5
Перишич
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
4-3-1-2
96
Монтипо
23
Депаоли
5
Калдирола
15
Глик
93
Барба
17
Ионицэ
10
Виола
56
Хетемай
16
Импрота
10
Капрари
18
Лападула
37
Шкриньяр
6
де Врей
6
де Врей
37
Шкриньяр
21
Гальярдини
8
Сенси
8
Сенси
21
Гальярдини
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Пинамонти
9
Пинамонти
9
Лукаку
5
Калдирола
58
Пастина
58
Пастина
5
Калдирола
16
Импрота
5
Фулон
5
Фулон
16
Импрота
10
Виола
28
Скьяттарелла
28
Скьяттарелла
10
Виола
17
Ионицэ
70
Тельо
70
Тельо
17
Ионицэ
10
Капрари
94
Инсинье
94
Инсинье
10
Капрари
Остались в запасе
Интер
Беневенто
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
22
Игор Лукателли
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
6
Абдалла Басит
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
12
Никколо Манфредини
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
6
Абдалла Басит
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
12
Никколо Манфредини
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Интер - Беневенто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Интер
Беневенто
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+