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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Болонья
Беневенто - Болонья: обзор матча 04 октября 2020
Беневенто
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
66'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Болонья
Желтая карточка
Д. Фулон
82'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
80'
78'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
78'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Л. Де Сильвестри
74'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
Р. Импрота
️️️️
А. Ионицэ
74'
Замена
А. Туйя
️️️️
Я. Фальке
74'
68'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
67'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Хики
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
М. Сау
66'
Замена
Б. Дабо
️️️️
П. Хетемай
62'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
62'
18'
Замена
Данило
️️️️
Г. Медель
Замена
Д. Лападула
️️️️
Г. Мончини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Дам Фулон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
80
Пьер Гори
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
5
Фулон
5
Калдирола
3
Летизия
15
Глик
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
44
Фальке
10
Капрари
11
Мончини
3-1-3-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
2
Хики
17
Медель
22
Схаутен
21
Сориано
32
Сванберг
99
Барроу
8
Паласио
70
Сков Ольсен
44
Фальке
13
Туйя
13
Туйя
44
Фальке
17
Ионицэ
16
Импрота
16
Импрота
17
Ионицэ
56
Хетемай
6
Дабо
6
Дабо
56
Хетемай
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
11
Мончини
18
Лападула
18
Лападула
11
Мончини
17
Медель
5
Данило
5
Данило
17
Медель
2
Хики
4
Денсвил
4
Денсвил
2
Хики
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
29
Де Сильвестри
11
Сансоне
11
Сансоне
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Беневенто
Болонья
12
Никколо Манфредини
ВР
80
Пьер Гори
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
80
Пьер Гори
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Остались в запасе
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Беневенто - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Ренато ДальАра
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