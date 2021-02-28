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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Беневенто
Наполи - Беневенто: обзор матча 28 февраля 2021
Наполи
28.02.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Беневенто
34'
Д. Мертенс
66'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Беневенто
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Политано
85'
83'
Желтая карточка
П. Хетемай
83'
Замена
Г. Мончини
️️️️
А. Ионицэ
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Мертенс
82'
Замена
Н. Максимович
️️️️
П. Зелински
82'
Вторая желтая
К. Кулибали
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Барба
70'
Замена
А. Гайч
️️️️
Д. Лападула
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
66'
65'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
64'
Замена
Г. Летизия
️️️️
Д. Фулон
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
61'
Желтая карточка
К. Кулибали
58'
46'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
П. Скьяттарелла
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
13
Гулам
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
10
Мертенс
4-4-2
96
Монтипо
23
Депаоли
93
Барба
5
Фулон
13
Туйя
28
Скьяттарелла
10
Виола
17
Ионицэ
56
Хетемай
18
Лападула
10
Капрари
7
Зелински
52
Максимович
52
Максимович
7
Зелински
21
Политано
4
Хюсай
4
Хюсай
21
Политано
10
Мертенс
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Мертенс
5
Фулон
3
Летизия
3
Летизия
5
Фулон
28
Скьяттарелла
94
Инсинье
94
Инсинье
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
11
Мончини
11
Мончини
17
Ионицэ
18
Лападула
19
Гайч
19
Гайч
18
Лападула
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
Остались в запасе
Наполи
Беневенто
14
Никита Контини
ВР
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
22
Игор Лукателли
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
22
Игор Лукателли
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Наполи - Беневенто
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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