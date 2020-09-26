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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Беневенто
Сампдория - Беневенто: обзор матча 26 сентября 2020
Сампдория
26.09.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 3
Завершен
Беневенто
8'
Ф. Квальярелла
18'
О. Колли
33'
Л. Калдирола
72'
Л. Калдирола
88'
Г. Летизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Беневенто
Желтая карточка
Г. Рамирес
89'
88'
ГОЛ! 2:3!
Г. Летизия
Пас отдал
М. Сау
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Квальярелла
83'
81'
Замена
А. Туйя
️️️️
Д. Фулон
80'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Р. Инсинье
75'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Г. Мончини
75'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
72'
ГОЛ! 2:2!
Л. Калдирола
Пас отдал
Д. Капрари
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Ф. Бонаццоли
63'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
А. Кандрева
59'
59'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Б. Дабо
Замена
М. Торсбю
️️️️
В. Верре
59'
56'
Желтая карточка
Б. Дабо
Желтая карточка
Л. Тонелли
48'
33'
ГОЛ! 2:1!
Л. Калдирола
Желтая карточка
Т. Ауджелло
32'
ГОЛ! 2:0!
О. Колли
Пас отдал
А. Кандрева
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Ф. Бонаццоли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Дам Фулон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Роналду Виейра
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
72
Деян Вокич
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
21
Янкто
8
Экдаль
26
Верре
87
Кандрева
90
Бонаццоли
27
Квальярелла
4-3-3
96
Монтипо
15
Глик
3
Летизия
5
Калдирола
5
Фулон
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
6
Дабо
94
Инсинье
11
Мончини
10
Капрари
87
Кандрева
23
Депаоли
23
Депаоли
87
Кандрева
26
Верре
2
Торсбю
2
Торсбю
26
Верре
90
Бонаццоли
11
Рамирес
11
Рамирес
90
Бонаццоли
27
Квальярелла
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
Квальярелла
5
Фулон
13
Туйя
13
Туйя
5
Фулон
6
Дабо
16
Импрота
16
Импрота
6
Дабо
94
Инсинье
56
Хетемай
56
Хетемай
94
Инсинье
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
11
Мончини
18
Лападула
18
Лападула
11
Мончини
Остались в запасе
Сампдория
Беневенто
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
22
Игор Лукателли
ВР
72
Деян Вокич
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
12
Никколо Манфредини
ВР
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Остались в запасе
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
22
Игор Лукателли
ВР
72
Деян Вокич
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
12
Никколо Манфредини
ВР
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Сампдория - Беневенто
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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