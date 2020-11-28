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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Ювентус
Беневенто - Ювентус: обзор матча 28 ноября 2020
Беневенто
28.11.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
45+3'
Г. Летизия
21'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Ювентус
Желтая карточка
Р. Импрота
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Барба
87'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
82'
81'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Лападула
72'
Замена
А. Туйя
️️️️
Д. Капрари
72'
Замена
А. Тельо
️️️️
А. Ионицэ
72'
69'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
63'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
А. Рэмзи
62'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
Замена
Р. Инсинье
️️️️
К. Маджо
60'
Желтая карточка
К. Маджо
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Летизия
45'
+3
Замена
К. Маджо
️️️️
Л. Калдирола
33'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-3-1-2
96
Монтипо
93
Барба
3
Летизия
15
Глик
5
Калдирола
17
Ионицэ
56
Хетемай
28
Скьяттарелла
16
Импрота
18
Лападула
10
Капрари
3-4-1-2
13
Щесны
13
Данило
7
Фработта
4
де Лигт
7
Куадрадо
6
Артур
21
Рэмзи
12
Рабьо
14
Кьеза
21
Мората
21
Дибала
10
Капрари
13
Туйя
13
Туйя
10
Капрари
17
Ионицэ
70
Тельо
70
Тельо
17
Ионицэ
5
Калдирола
11
Маджо
11
Маджо
5
Калдирола
18
Лападула
25
Сау
25
Сау
18
Лападула
Маджо
94
Инсинье
94
Инсинье
Маджо
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
21
Рэмзи
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Рэмзи
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
Остались в запасе
Беневенто
Ювентус
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
90
Маноло Портанова
АП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Беневенто - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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