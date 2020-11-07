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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Специя
Беневенто - Специя: обзор матча 07 ноября 2020
Беневенто
07.11.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 3
Завершен
Специя
29'
Т. Побега
65'
М. Нзола
70'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Специя
Желтая карточка
Л. Калдирола
90'
Желтая карточка
К. Маджо
83'
82'
Желтая карточка
Н. Эстевес
82'
Замена
Л. Мора
️️️️
М. Риччи
82'
Замена
Л. Агум
️️️️
Н. Эстевес
76'
Замена
Л. Сена
️️️️
Т. Побега
75'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
С. Бастони
Замена
А. Тельо
️️️️
П. Скьяттарелла
75'
Замена
Г. Мончини
️️️️
М. Сау
75'
Замена
Ф. Барба
️️️️
Г. Летизия
75'
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Нзола
Пас отдал
Н. Эстевес
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Нзола
Пас отдал
Э. Гьяси
57'
Желтая карточка
К. Агудело
54'
Желтая карточка
С. Бастони
Желтая карточка
Р. Импрота
47'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Б. Дабо
46'
45'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
Ю. Хабот
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Побега
Пас отдал
С. Феррер
Замена
К. Маджо
️️️️
Д. Фулон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Специя
49
Иван Проведель
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
6
Люсьен Агум
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-3-3
96
Монтипо
5
Калдирола
3
Летизия
5
Фулон
15
Глик
6
Дабо
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
94
Инсинье
18
Лападула
25
Сау
3-1-3-2-1
49
Проведель
4
Феррер
19
Терци
24
Хабот
27
Риччи
4
Побега
24
Эстевес
10
Бастони
7
Агудело
11
Гьяси
18
Нзола
6
Дабо
16
Импрота
16
Импрота
6
Дабо
3
Летизия
93
Барба
93
Барба
3
Летизия
28
Скьяттарелла
70
Тельо
70
Тельо
28
Скьяттарелла
5
Фулон
11
Маджо
11
Маджо
5
Фулон
25
Сау
11
Мончини
11
Мончини
25
Сау
10
Бастони
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Бастони
4
Побега
15
Сена
15
Сена
4
Побега
24
Хабот
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
24
Хабот
24
Эстевес
6
Агум
6
Агум
24
Эстевес
27
Риччи
19
Мора
19
Мора
27
Риччи
Остались в запасе
Беневенто
Специя
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
6
Абдалла Басит
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
6
Абдалла Басит
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Остались в запасе
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Беневенто - Специя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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