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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Беневенто
Торино - Беневенто: обзор матча 23 мая 2021
Торино
23.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Беневенто
29'
Бремер
72'
А. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Беневенто
90'
Желтая карточка
К. Пастина
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Т. Ринкон
85'
81'
Замена
С. Саного
️️️️
Р. Импрота
77'
Желтая карточка
П. Хетемай
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Тельо
Пас отдал
Л. Калдирола
Замена
У. Синго
️️️️
А. Иццо
70'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
70'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Верди
57'
57'
Замена
А. Тельо
️️️️
А. Гайч
57'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Д. Фулон
46'
Замена
К. Пастина
️️️️
Ф. Барба
ГОЛ! 1:0!
Бремер
Пас отдал
С. Верди
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
20
Ибрагим Карамоко
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Уйкани
4
Иццо
4
Буонджорно
3
Бремер
14
Ансальди
8
Мандрагора
23
Войвода
8
Ринкон
90
Верди
11
Дзадза
19
Санабрия
3-2-2-1-2
12
Манфредини
5
Калдирола
93
Барба
15
Глик
3
Летизия
5
Фулон
56
Хетемай
6
Дабо
16
Импрота
19
Гайч
20
Ди Серио
4
Иццо
90
Синго
90
Синго
4
Иццо
90
Верди
17
Линетти
17
Линетти
90
Верди
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
8
Ринкон
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
8
Ринкон
93
Барба
58
Пастина
58
Пастина
93
Барба
16
Импрота
26
Саного
26
Саного
16
Импрота
19
Гайч
70
Тельо
70
Тельо
19
Гайч
5
Фулон
18
Лападула
18
Лападула
5
Фулон
Остались в запасе
Торино
Беневенто
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
20
Ибрагим Карамоко
ЦЗ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Игор Лукателли
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
20
Ибрагим Карамоко
ЦЗ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Торино - Беневенто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
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