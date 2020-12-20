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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Дженоа
Беневенто - Дженоа: обзор матча 20 декабря 2020
Беневенто
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
57'
Р. Инсинье
89'
М. Сау (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Дженоа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сау
89'
88'
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Д. Фулон
️️️️
А. Туйя
80'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Лападула
79'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
79'
75'
Замена
М. Бадель
️️️️
Э. Гольданига
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Инсинье
74'
72'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Дестро
67'
Желтая карточка
Э. Гольданига
58'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Л. Чиборра
58'
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Стураро
58'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Шомуродов
ГОЛ! 1:0!
Р. Инсинье
Пас отдал
П. Хетемай
57'
Желтая карточка
Д. Капрари
43'
13'
Желтая карточка
М. Бани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Лукас Лерагер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Иван Радованович
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-2-1-3
96
Монтипо
13
Туйя
3
Летизия
15
Глик
93
Барба
17
Ионицэ
56
Хетемай
16
Импрота
10
Капрари
18
Лападула
94
Инсинье
4-3-3
1
Перин
18
Гильоне
13
Бани
18
Гольданига
5
Масиелло
21
Лерагер
27
Стураро
25
Чиборра
7
Пьяца
14
Шомуродов
21
Дестро
18
Лападула
20
Ди Серио
20
Ди Серио
18
Лападула
13
Туйя
5
Фулон
5
Фулон
13
Туйя
94
Инсинье
70
Тельо
70
Тельо
94
Инсинье
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
27
Стураро
16
Радованович
16
Радованович
27
Стураро
21
Дестро
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Дестро
25
Чиборра
4
Кришито
4
Кришито
25
Чиборра
18
Гольданига
47
Бадель
47
Бадель
18
Гольданига
14
Шомуродов
21
Пандев
21
Пандев
14
Шомуродов
Остались в запасе
Беневенто
Дженоа
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
92
Альберто Палеари
ВР
6
Николо Ровелла
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
6
Николо Ровелла
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Беневенто - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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