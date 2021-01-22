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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Торино
Беневенто - Торино: обзор матча 22 января 2021
Беневенто
22.01.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Торино
31'
Б. Николас Виола (П)
49'
Д. Лападула
51'
С. Дзадза
90+3'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Торино
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Белотти
90'
+1
Желтая карточка
Д. Базелли
87'
Замена
А. Гояк
️️️️
Р. Родригес
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Ионицэ
85'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Д. Лападула
85'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Капрари
76'
74'
Замена
С. Верди
️️️️
С. Лукич
69'
Замена
Д. Базелли
️️️️
К. Линетти
Замена
Л. Калдирола
️️️️
А. Тельо
67'
51'
ГОЛ! 2:1!
С. Дзадза
Пас отдал
У. Синго
ГОЛ! 2:0!
Д. Лападула
49'
46'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
А. Иццо
45'
+2
Желтая карточка
С. Дзадза
37'
Желтая карточка
К. Линетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Николас Виола
31'
Желтая карточка
К. Глик
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-2
96
Монтипо
13
Туйя
15
Глик
93
Барба
70
Тельо
56
Хетемай
10
Виола
17
Ионицэ
16
Импрота
18
Лападула
10
Капрари
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Иццо
13
Лянко
90
Синго
15
Родригес
14
Ансальди
23
Лукич
8
Ринкон
17
Линетти
11
Белотти
11
Дзадза
10
Капрари
20
Ди Серио
20
Ди Серио
10
Капрари
70
Тельо
5
Калдирола
5
Калдирола
70
Тельо
17
Ионицэ
6
Дабо
6
Дабо
17
Ионицэ
18
Лападула
44
Фальке
44
Фальке
18
Лападула
4
Иццо
4
Буонджорно
4
Буонджорно
4
Иццо
15
Родригес
14
Гояк
14
Гояк
15
Родригес
17
Линетти
33
Базелли
33
Базелли
17
Линетти
23
Лукич
90
Верди
90
Верди
23
Лукич
Остались в запасе
Беневенто
Торино
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Остались в запасе
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Беневенто - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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