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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Сампдория
Беневенто - Сампдория: обзор матча 07 февраля 2021
Беневенто
07.02.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
55'
Д. Капрари
80'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Сампдория
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Лападула
83'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
А. Туйя
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Дамсгор
77'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Э. Торрегросса
77'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Торсбю
77'
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
75'
Замена
Д. Фулон
️️️️
Р. Импрота
75'
Желтая карточка
А. Ионицэ
70'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Р. Инсинье
67'
64'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
А. Кандрева
64'
Замена
М. Йошида
️️️️
Л. Тонелли
ГОЛ! 1:0!
Д. Капрари
Пас отдал
Ф. Барба
55'
48'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Желтая карточка
Ф. Депаоли
41'
Желтая карточка
Р. Импрота
31'
Желтая карточка
А. Туйя
14'
6'
Желтая карточка
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-2-1-3
96
Монтипо
13
Туйя
93
Барба
15
Глик
23
Депаоли
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
16
Импрота
18
Лападула
94
Инсинье
10
Капрари
4-4-2
25
Аудеро
26
Тонелли
3
Ауджелло
25
Колли
18
Берешиньски
87
Кандрева
2
Торсбю
15
Силва
21
Янкто
92
Торрегросса
17
Кейта
18
Лападула
20
Ди Серио
20
Ди Серио
18
Лападула
16
Импрота
5
Фулон
5
Фулон
16
Импрота
13
Туйя
5
Калдирола
5
Калдирола
13
Туйя
94
Инсинье
10
Виола
10
Виола
94
Инсинье
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
26
Тонелли
4
Йошида
4
Йошида
26
Тонелли
2
Торсбю
26
Верре
26
Верре
2
Торсбю
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
87
Кандрева
24
Дамсгор
24
Дамсгор
87
Кандрева
92
Торрегросса
27
Квальярелла
27
Квальярелла
92
Торрегросса
Остались в запасе
Беневенто
Сампдория
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Беневенто - Сампдория
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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