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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Беневенто
Специя - Беневенто: обзор матча 06 марта 2021
Специя
06.03.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Беневенто
71'
Д. Верде
24'
А. Гайч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Беневенто
90'
+1
Желтая карточка
Б. Дабо
Замена
А. Галабинов
️️️️
Д. Верде
85'
85'
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Ионицэ
85'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
А. Туйя
Желтая карточка
М. Эрлич
80'
79'
Желтая карточка
М. Сау
77'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
72'
Желтая карточка
Ф. Барба
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
71'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Н. Эстевес
64'
59'
Замена
Г. Мончини
️️️️
А. Гайч
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Нзола
58'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
К. Терци
46'
Замена
М. Эрлич
️️️️
С. Бастони
46'
44'
Желтая карточка
Р. Импрота
Желтая карточка
С. Бастони
25'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Гайч
Пас отдал
Б. Николас Виола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
15
Лео Сена
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-2-2-1-2
41
Зут
19
Терци
44
Исмайли
4
Феррер
27
Риччи
15
Сена
24
Эстевес
10
Бастони
11
Гьяси
10
Верде
18
Нзола
3-4-1-2
96
Монтипо
13
Туйя
93
Барба
15
Глик
70
Тельо
17
Ионицэ
10
Виола
56
Хетемай
16
Импрота
10
Капрари
19
Гайч
24
Эстевес
18
Маджоре
18
Маджоре
24
Эстевес
10
Бастони
6
Эрлич
6
Эрлич
10
Бастони
19
Терци
5
Маркицца
5
Маркицца
19
Терци
18
Нзола
17
Фариас
17
Фариас
18
Нзола
10
Верде
16
Галабинов
16
Галабинов
10
Верде
13
Туйя
5
Калдирола
5
Калдирола
13
Туйя
17
Ионицэ
6
Дабо
6
Дабо
17
Ионицэ
19
Гайч
11
Мончини
11
Мончини
19
Гайч
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
Остались в запасе
Специя
Беневенто
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
8
Лука Виньяли
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
12
Никколо Манфредини
ВР
88
Амаду Диамбо
ЦП
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
8
Лука Виньяли
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
Остались в запасе
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
12
Никколо Манфредини
ВР
88
Амаду Диамбо
ЦП
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Специя - Беневенто
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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