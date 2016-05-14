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Фабьен Камю
Статистика
Фабьен Камю - статистика
Завершил карьеру
28 февраля 1985 (41)
#23 | Полузащитник
179 см | 67 кг
Тунис | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
35
5
1
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
1 : 1
14.05.2016
Марсель
1' - 90'
10'
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
1 : 0
07.05.2016
Труа
1' - 77'
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
2 : 4
30.04.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
4 : 1
24.04.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
2 : 1
16.04.2016
Реймс
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 0
09.04.2016
Труа
46' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
0 : 1
02.04.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
2 : 1
19.03.2016
Труа
64' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Труа
0 : 9
13.03.2016
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0 : 1
27.02.2016
Лорьян
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
3 : 1
20.02.2016
Труа
1' - 80'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2 : 3
13.02.2016
Труа
1' - 79'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бастия
2 : 0
06.02.2016
Труа
1' - 82'
82'
Франция. Лига 1, 24 тур
Генгам
4 : 0
03.02.2016
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Труа
0 : 1
30.01.2016
Нант
1' - 58'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 3
23.01.2016
Труа
1' - 75'
25'
Франция. Лига 1, 21 тур
Труа
2 : 4
16.01.2016
Ренн
1' - 70'
7'
15'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
4 : 1
09.01.2016
Труа
1' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
0 : 0
19.12.2015
Монако
1' - 59'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 1
12.12.2015
Бастия
1' - 78'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
81' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 3
02.12.2015
Тулуза
1' - 68'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
4 : 1
28.11.2015
Труа
1' - 77'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1 : 1
21.11.2015
Лилль
54' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4 : 1
07.11.2015
Труа
1' - 73'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
0 : 1
31.10.2015
Лион
1' - 79'
77'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бордо
1 : 0
25.10.2015
Труа
1' - 73'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 0
17.10.2015
Труа
1' - 69'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0 : 1
03.10.2015
Генгам
1' - 89'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 1
26.09.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
0 : 1
23.09.2015
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 0
19.09.2015
Труа
74' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Труа
1 : 3
12.09.2015
Кан
1' - 80'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0 : 0
29.08.2015
Монпелье
65' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
6 : 0
23.08.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3 : 3
15.08.2015
Ницца
70' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
08.08.2015
Газелек
1' - 68'
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