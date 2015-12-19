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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монако
Труа - Монако: обзор матча 19 декабря 2015
Труа
19.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Монако
Замена
Т. Аяссе
️️️️
К. Азамум
83'
Желтая карточка
Л. Карабуе
82'
81'
Желтая карточка
Т. Лемар
80'
Замена
А. Раджи
️️️️
Э. Кошта
Замена
Й. Кур
️️️️
С. Дарбио
76'
70'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Траоре
64'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Карвалью
Замена
Л. Карабуе
️️️️
Ф. Камю
59'
56'
Желтая карточка
Уоллес
43'
Желтая карточка
Э. Кошта
Желтая карточка
К. Азамум
42'
Красная карточка
М. Дабо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
Главный тренер
Клод Робен
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
20
Бернарду Силва
АП
3-2-3-1
13
Бернардони
15
Азамум
20
Санер
17
Мавинга
35
Дабо
16
Нгонгка
8
Дарбио
14
Хавьер
23
Камю
19
Кабо
3-1-3-1-2
1
Нарди
6
Карвалью
13
Уоллес
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
8
Дирар
8
Моутинью
28
Тулалан
18
Лемар
90
Траоре
11
Кошта
15
Азамум
4
Аяссе
4
Аяссе
15
Азамум
8
Дарбио
8
Кур
8
Кур
8
Дарбио
23
Камю
24
Карабуе
24
Карабуе
23
Камю
11
Кошта
24
Раджи
24
Раджи
11
Кошта
6
Карвалью
20
Силва
20
Силва
6
Карвалью
90
Траоре
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
90
Траоре
Остались в запасе
Труа
Монако
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Клод Робен
10
Фарес Бахлули
АП
30
Сейду Си
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
30
Сейду Си
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Труа - Монако
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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