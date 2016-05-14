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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Марсель
Труа - Марсель: обзор матча 14 мая 2016
Труа
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
10'
Ф. Камю
61'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Марсель
82'
Пенальти не реализован!
С. Флетчер
Желтая карточка
Ж. Марсьяль
81'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
М. Санер
78'
74'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ш. Бен-Саада
74'
67'
Замена
А. Баррада
️️️️
Л. Диарра
Замена
А. Конфа
️️️️
Т. Хавьер
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Сарр
59'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Алессандрини
Желтая карточка
Т. Хавьер
30'
23'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камю
Пас отдал
Б. Ниве
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Флориан Товен
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Труа
16
Франк Грандель
ВР
20
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Денис Хюммет
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
4-5
1
Дрейер
22
Траоре
20
Санер
2
Марсьяль
15
Азамум
23
Камю
10
Ниве
14
Хавьер
18
Бен-Саада
24
Карабуе
3-2-2-2-1
16
Пеле
4
Рекик
6
Роланду
21
Джа-Джедже
22
Исла
22
Манкильо
19
Диарра
7
Алессандрини
10
Товен
5
Кабелла
26
Флетчер
14
Хавьер
27
Конфа
27
Конфа
14
Хавьер
18
Бен-Саада
23
Хюммет
23
Хюммет
18
Бен-Саада
20
Санер
20
Н'Диайе
20
Н'Диайе
20
Санер
5
Кабелла
99
Ангисса
99
Ангисса
5
Кабелла
7
Алессандрини
70
Сарр
70
Сарр
7
Алессандрини
19
Диарра
10
Баррада
10
Баррада
19
Диарра
Остались в запасе
Труа
Марсель
16
Франк Грандель
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
1
Флориан Эскале
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Труа - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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