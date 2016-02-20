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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Труа
Монако - Труа: обзор матча 20 февраля 2016
Монако
20.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 1
Завершен
Труа
25'
Г. Каррийо
38'
Г. Каррийо
90'
К. Мбаппе
80'
Б. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Труа
Замена
Л. Траоре
️️️️
Г. Каррийо
90'
ГОЛ! 3:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кошта
90'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
87'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Т. Лемар
86'
80'
Замена
Й. Кур
️️️️
Ф. Камю
80'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гуйе
Пас отдал
Б. Ниве
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Лав
73'
64'
Замена
С. Дарбио
️️️️
Ш. Бен-Саада
Желтая карточка
Ж. Тулалан
43'
ГОЛ! 2:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
А. Раджи
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Труа
29
Жесси Пи
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
4-1-1-1-3
1
Субашич
12
Эчиеджиле
13
Уоллес
24
Раджи
6
Карвалью
8
Бакайоко
28
Тулалан
18
Лемар
19
Вагнер Лав
9
Каррийо
11
Кошта
4-4-1
29
Пи
16
Нгонгка
22
Весковац
17
Мавинга
15
Азамум
18
Бен-Саада
10
Ниве
24
Карабуе
23
Камю
27
Гуйе
18
Лемар
10
Бахлули
10
Бахлули
18
Лемар
19
Вагнер Лав
10
Мбаппе
10
Мбаппе
19
Вагнер Лав
9
Каррийо
90
Траоре
90
Траоре
9
Каррийо
23
Камю
8
Кур
8
Кур
23
Камю
18
Бен-Саада
8
Дарбио
8
Дарбио
18
Бен-Саада
Остались в запасе
Монако
Труа
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
16
Франк Грандель
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Монако - Труа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Луи II
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