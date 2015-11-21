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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лилль
Труа - Лилль: обзор матча 21 ноября 2015
Труа
21.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
69'
К. Жан
9'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Лилль
87'
Замена
А. Араужо
️️️️
Э. Ботик
77'
Замена
Л. Нангис
️️️️
С. Гирасси
Замена
Л. Карабуе
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Жан
Пас отдал
Ж. Мартинс Перейра
69'
66'
Замена
М. Мартен
️️️️
Н. Мбемба
Замена
Д. Кабо
️️️️
Т. Аяссе
59'
Замена
Ф. Камю
️️️️
Й. Кур
54'
27'
Желтая карточка
Я. Бензия
Желтая карточка
Т. Аяссе
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бензия
Желтая карточка
С. Дарбио
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
34
Брайан Переа
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
26
Алексис Араужо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-4-1
13
Бернардони
22
Весковац
20
Санер
7
Мартинс Перейра
35
Дабо
4
Аяссе
8
Дарбио
8
Кур
10
Ниве
10
Жан
4-3-1-2
1
Эньяма
19
Сидибе
14
Корчиа
25
Баша
2
Сивелли
15
Бальмон
26
Мбемба
24
Мавуба
8
Бензия
9
Гирасси
11
Ботик
4
Аяссе
19
Кабо
19
Кабо
4
Аяссе
7
Мартинс Перейра
24
Карабуе
24
Карабуе
7
Мартинс Перейра
8
Кур
23
Камю
23
Камю
8
Кур
11
Ботик
26
Араужо
26
Араужо
11
Ботик
26
Мбемба
15
Мартен
15
Мартен
26
Мбемба
9
Гирасси
7
Нангис
7
Нангис
9
Гирасси
Остались в запасе
Труа
Лилль
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Труа - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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