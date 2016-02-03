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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Труа
Генгам - Труа: обзор матча 03 февраля 2016
Генгам
03.02.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 0
Завершен
Труа
6'
М. Эрдинг
46'
Ю. Санкаре
57'
Т. Жиресс
90'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Труа
ГОЛ! 4:0!
Л. Бляс
Пас отдал
Д. Бриан
90'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Я. Салибу
79'
76'
Замена
Й. Кур
️️️️
Б. Гуйе
Замена
Ж. Карди
️️️️
М. Эрдинг
72'
64'
Замена
Б. Ниве
️️️️
Т. Хавьер
58'
Замена
С. Дарбио
️️️️
М. Дабо
ГОЛ! 3:0!
Т. Жиресс
Пас отдал
Д. Бриан
57'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Д. Бриан
46'
Замена
Л. Якобсен
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
40'
32'
Желтая карточка
Т. Хавьер
Желтая карточка
К. Кербра
30'
28'
Желтая карточка
Ш. Траоре
18'
Желтая карточка
М. Дабо
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
Пас отдал
Ж. Мартинс Перейра
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Клод Робен
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
29
Жесси Пи
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
4-1-2-3
1
Лоссль
29
Кербра
15
Сорбон
56
Левек
7
Мартинс Перейра
5
Матис
13
Санкаре
26
Жиресс
93
Салибу
7
Бриан
9
Эрдинг
3-3-2-2
1
Дрейер
16
Нгонгка
15
Азамум
22
Весковац
35
Дабо
27
Конфа
22
Траоре
14
Хавьер
24
Карабуе
10
Жан
27
Гуйе
7
Мартинс Перейра
2
Якобсен
2
Якобсен
7
Мартинс Перейра
9
Эрдинг
22
Карди
22
Карди
9
Эрдинг
93
Салибу
10
Бляс
10
Бляс
93
Салибу
14
Хавьер
10
Ниве
10
Ниве
14
Хавьер
35
Дабо
8
Дарбио
8
Дарбио
35
Дабо
27
Гуйе
8
Кур
8
Кур
27
Гуйе
Остались в запасе
Генгам
Труа
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
16
Франк Грандель
ВР
29
Жесси Пи
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
29
Жесси Пи
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
Статистика матча Генгам - Труа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Стад дю Рудуру
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