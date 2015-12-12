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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Бастия
Труа - Бастия: обзор матча 12 декабря 2015
Труа
12.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
59'
Д. Кабо
23'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Бастия
87'
Желтая карточка
М. Пейберне
82'
Замена
Ж. Ромен
️️️️
Ф. Распентино
Замена
Й. Кур
️️️️
Ф. Камю
78'
67'
Замена
А. Нгандо
️️️️
Л. Кулибали
67'
Замена
М. Пейберне
️️️️
М. Мостефа-Сбаа
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кабо
Пас отдал
Ж. Мартинс Перейра
59'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Б. Переа
57'
56'
Желтая карточка
Ф. Модесто
Замена
Т. Аяссе
️️️️
Б. Ниве
44'
42'
Желтая карточка
С. Скиллачи
Желтая карточка
К. Жан
39'
26'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Фофана
Пас отдал
Ф. Айите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
10
Корентен Жан
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Труа
1
Денис Петрич
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
45
Жюльен Ромен
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4-2-1-2
13
Бернардони
35
Дабо
7
Мартинс Перейра
20
Санер
16
Нгонгка
23
Камю
10
Ниве
19
Кабо
34
Переа
10
Жан
3-4-2
16
Лека
20
Пальмери
5
Скиллачи
20
Модесто
29
Сиони
42
Фофана
11
Айите
2
Кулибали
11
Брандао
9
Распентино
10
Ниве
4
Аяссе
4
Аяссе
10
Ниве
34
Переа
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
34
Переа
23
Камю
8
Кур
8
Кур
23
Камю
9
Распентино
45
Ромен
45
Ромен
9
Распентино
14
Мостефа-Сбаа
14
Пейберне
14
Пейберне
14
Мостефа-Сбаа
2
Кулибали
41
Нгандо
41
Нгандо
2
Кулибали
Остались в запасе
Труа
Бастия
1
Денис Петрич
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Лис Хури
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
Остались в запасе
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Лис Хури
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Бастия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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