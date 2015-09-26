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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Труа
Ренн - Труа: обзор матча 26 сентября 2015
Ренн
26.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Труа
71'
Ф. Дианье
11'
Ж. Пи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Труа
Вторая желтая
Я. Силла
90'
+2
Замена
А. Дукуре
️️️️
Б. Андре
78'
77'
Замена
К. Жан
️️️️
Б. Переа
73'
Желтая карточка
Б. Ниве
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дианье
Пас отдал
П. Нтеп
71'
69'
Замена
Й. Кур
️️️️
С. Дарбио
Желтая карточка
П. Энрике
68'
Замена
Ж. Бога
️️️️
К. Гросицки
66'
65'
Замена
Т. Хавьер
️️️️
Т. Аяссе
Замена
П. Энрике
️️️️
Мешер
50'
Желтая карточка
Я. Силла
45'
+1
45'
Желтая карточка
Б. Переа
23'
Желтая карточка
Л. Карабуе
11'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
5
Якуба Силла
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-2-3-2
27
Диалло
22
Арман
17
Мешер
3
Дианье
24
Бааль
2
Зеффан
11
Гросицки
21
Андре
5
Силла
13
Сио
29
Нтеп
3-5-1
1
Петрич
20
Санер
22
Весковац
17
Мавинга
4
Аяссе
10
Ниве
8
Дарбио
24
Карабуе
23
Камю
34
Переа
21
Андре
6
Дукуре
6
Дукуре
21
Андре
11
Гросицки
13
Бога
13
Бога
11
Гросицки
17
Мешер
7
Энрике
7
Энрике
17
Мешер
4
Аяссе
14
Хавьер
14
Хавьер
4
Аяссе
8
Дарбио
8
Кур
8
Кур
8
Дарбио
34
Переа
10
Жан
10
Жан
34
Переа
Остались в запасе
Ренн
Труа
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Ренн - Труа
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Помощники судьи:
Александр Вияла
Хишам Закрани
Резервный судья:
Николя Дзубановски
Стадион:
Роазон Парк
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