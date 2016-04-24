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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Труа
Монпелье - Труа: обзор матча 24 апреля 2016
Монпелье
24.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
4 : 1
Завершен
Труа
13'
Д. Руссийон
27'
М. Санер (АГ)
34'
Ж. Мартен
56'
С. Камара
20'
С. Дарбио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Труа
87'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
С. Дарбио
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Д. Руссийон
87'
Замена
М. Сансон
️️️️
С. Камара
83'
81'
Желтая карточка
Ринкон
70'
Замена
Л. Карабуе
️️️️
Ш. Бен-Саада
67'
Желтая карточка
А. Конфа
ГОЛ! 4:1!
С. Камара
56'
Красная карточка
В. Хилтон
41'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Мартен
Пас отдал
С. Камара
34'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Санер
27'
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Дарбио
Пас отдал
К. Мавинга
ГОЛ! 1:0!
Д. Руссийон
Пас отдал
Ж. Мартен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Журдрен
21
Руссийон
4
Хилтон
44
Реми
3
Конгре
6
Скири
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
29
Нинга
19
Камара
3-1-4-1
1
Дрейер
11
Ринкон
17
Мавинга
20
Санер
27
Конфа
18
Бен-Саада
14
Хавьер
8
Дарбио
23
Камю
10
Жан
21
Руссийон
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
21
Руссийон
19
Камара
8
Сансон
8
Сансон
19
Камара
8
Дарбио
23
Хюммет
23
Хюммет
8
Дарбио
18
Бен-Саада
24
Карабуе
24
Карабуе
18
Бен-Саада
Остались в запасе
Монпелье
Труа
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
16
Франк Грандель
ВР
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
16
Франк Грандель
ВР
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Монпелье - Труа
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Стад де ля Моссон
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