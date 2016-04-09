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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Труа
Сент-Этьен - Труа: обзор матча 09 апреля 2016
Сент-Этьен
09.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Труа
75'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Труа
82'
Замена
С. Дарбио
️️️️
Б. Ниве
78'
Замена
К. Азамум
️️️️
Л. Карабуе
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
В. Эйссерик
75'
Замена
Н. Мопе
️️️️
К. Монне-Паке
71'
Желтая карточка
Н. Ру
60'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Р. Коад
59'
46'
Замена
Ф. Камю
️️️️
Д. Хюммет
Желтая карточка
М. Баял Салл
37'
19'
Желтая карточка
Ж. Пи
Замена
У. Таннан
️️️️
Ж. Баэбек
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
24
Перрен
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
11
Клеман
24
Коад
18
Лемуан
38
Баэбек
26
Ру
22
Монне-Паке
3-1-3-2
1
Дрейер
11
Ринкон
20
Санер
17
Мавинга
27
Конфа
24
Карабуе
14
Хавьер
10
Ниве
10
Жан
23
Хюммет
38
Баэбек
6
Таннан
6
Таннан
38
Баэбек
24
Коад
9
Эйссерик
9
Эйссерик
24
Коад
22
Монне-Паке
11
Мопе
11
Мопе
22
Монне-Паке
24
Карабуе
15
Азамум
15
Азамум
24
Карабуе
10
Ниве
8
Дарбио
8
Дарбио
10
Ниве
23
Хюммет
23
Камю
23
Камю
23
Хюммет
Остались в запасе
Сент-Этьен
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Франк Грандель
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Сент-Этьен - Труа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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