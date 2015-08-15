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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ницца
Труа - Ницца: обзор матча 15 августа 2015
Труа
15.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 3
Завершен
Ницца
3'
К. Жан
77'
Ф. Камю
90+3'
Т. Хавьер
6'
А. Бен Арфа (П)
16'
А. Плеа
42'
М. Ле Марша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Ницца
Желтая карточка
Т. Хавьер
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Т. Хавьер
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Рафетраниана
87'
Замена
А. Рафетраниана
️️️️
В. Косьелло
ГОЛ! 2:3!
Ф. Камю
Пас отдал
Л. Карабуе
77'
72'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Ф. Камю
️️️️
Т. Аяссе
70'
69'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Дарбио
62'
Замена
Т. Хавьер
️️️️
Й. Кур
57'
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Корреа
42'
ГОЛ! 1:3!
М. Ле Марша
Пас отдал
А. Плеа
Вторая желтая
К. Мавинга
31'
22'
Замена
К. Гомис
️️️️
М. Траоре
16'
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
В. Жермен
Желтая карточка
Й. Кур
14'
Желтая карточка
К. Мавинга
12'
6'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
4'
ГОЛ! 1:0!
К. Жан
Пас отдал
М. Коне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-4-1
1
Петрич
21
Коне
7
Мартинс Перейра
17
Мавинга
20
Санер
4
Аяссе
24
Карабуе
8
Кур
8
Дарбио
10
Жан
3-1-3-1-2
1
Хассен
33
Корреа
44
Байссе
23
Ле Марша
8
Траоре
6
Менди
26
Косьелло
14
Сери
8
Бен Арфа
14
Плеа
98
Жермен
8
Дарбио
19
Кабо
19
Кабо
8
Дарбио
4
Аяссе
23
Камю
23
Камю
4
Аяссе
8
Кур
14
Хавьер
14
Хавьер
8
Кур
26
Косьелло
12
Рафетраниана
12
Рафетраниана
26
Косьелло
8
Траоре
55
Гомис
55
Гомис
8
Траоре
8
Бен Арфа
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Труа
Ницца
13
Поль Бернардони
ВР
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
34
Полен Пюэль
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Труа - Ницца
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Помощники судьи:
Фабрис Планкон
Эдрис Данизан
Резервный судья:
Орельен Пети
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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