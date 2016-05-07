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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Труа
Тулуза - Труа: обзор матча 07 мая 2016
Тулуза
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
Труа
53'
О. Трехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Труа
Замена
П. Нинков
️️️️
А. Регаттен
90'
88'
Желтая карточка
Ш. Бен-Саада
Желтая карточка
О. Трехо
86'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
86'
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
Э. Дидо
85'
80'
Замена
Й. Кур
️️️️
Т. Хавьер
77'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Ф. Камю
72'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
К. Азамум
ГОЛ! 1:0!
О. Трехо
Пас отдал
А. Регаттен
53'
Замена
О. Трехо
️️️️
А. Бли
52'
50'
Желтая карточка
М. Санер
18'
Желтая карточка
К. Азамум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
7
Сомалья
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
6
Диоп
32
Тиссеран
29
Мубандже
20
Яго
29
Бли
17
Дидо
7
Сомалья
17
Регаттен
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
4-4-1
1
Дрейер
15
Азамум
20
Санер
2
Марсьяль
22
Траоре
14
Хавьер
10
Ниве
24
Карабуе
23
Камю
10
Жан
17
Регаттен
24
Нинков
24
Нинков
17
Регаттен
29
Бли
8
Трехо
8
Трехо
29
Бли
17
Дидо
26
Акпа-Акпро
26
Акпа-Акпро
17
Дидо
14
Хавьер
8
Кур
8
Кур
14
Хавьер
15
Азамум
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
15
Азамум
23
Камю
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
23
Камю
Остались в запасе
Тулуза
Труа
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Франк Грандель
ВР
23
Денис Хюммет
ЦФ
22
Душан Весковац
ЦЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
23
Денис Хюммет
ЦФ
22
Душан Весковац
ЦЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Тулуза - Труа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Муниципал
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