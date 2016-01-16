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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ренн
Труа - Ренн: обзор матча 16 января 2016
Труа
16.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 4
Завершен
Ренн
7'
Ф. Камю
15'
К. Жан
21'
Ф. Дианье (П)
28'
У. Дембеле
39'
Ф. Дианье (П)
81'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Ренн
81'
ГОЛ! 2:4!
К. Гросицки
Пас отдал
Б. Андре
Замена
Б. Гуйе
️️️️
Д. Кабо
78'
76'
Замена
К. Гросицки
️️️️
У. Дембеле
Замена
Б. Ниве
️️️️
Ф. Камю
70'
Замена
Й. Кур
️️️️
М. Дабо
64'
62'
Замена
П. Нтеп
️️️️
Д. Сио
Желтая карточка
Д. Кабо
51'
46'
Замена
Й. Наньон
️️️️
Ф. Дианье
39'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Дианье
Желтая карточка
М. Дабо
38'
28'
ГОЛ! 2:2!
У. Дембеле
21'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Дианье
Желтая карточка
А. Нгонгка
20'
ГОЛ! 2:0!
К. Жан
Пас отдал
Ф. Камю
15'
14'
Желтая карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камю
Пас отдал
А. Конфа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Клод Робен
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
4-1-2-1-1
13
Бернардони
35
Дабо
20
Санер
17
Мавинга
16
Нгонгка
27
Конфа
23
Камю
24
Карабуе
19
Кабо
10
Жан
4-3-2-1
56
Костиль
2
Зеффан
3
Дианье
12
М'Бенге
22
Арман
5
Силла
21
Андре
6
Дукуре
10
Дембеле
13
Бога
13
Сио
35
Дабо
8
Кур
8
Кур
35
Дабо
23
Камю
10
Ниве
10
Ниве
23
Камю
19
Кабо
27
Гуйе
27
Гуйе
19
Кабо
3
Дианье
23
Наньон
23
Наньон
3
Дианье
10
Дембеле
11
Гросицки
11
Гросицки
10
Дембеле
13
Сио
29
Нтеп
29
Нтеп
13
Сио
Остались в запасе
Труа
Ренн
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Труа - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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