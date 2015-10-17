Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Труа
Нант - Труа: обзор матча 17 октября 2015
Нант
17.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Труа
41'
В. Ронжье
50'
Ю. Сабали
62'
Я. Бамму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Труа
85'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
Замена
Адриан
️️️️
Э. Сала
80'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Ж. Илоки
71'
70'
Желтая карточка
Д. Весковац
69'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ф. Камю
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Я. Бамму
66'
ГОЛ! 3:0!
Я. Бамму
62'
58'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Й. Кур
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сабали
Пас отдал
А. Томассон
50'
ГОЛ! 1:0!
В. Ронжье
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Риу
13
Моимбе
26
Джиджи
20
Сабали
8
До
20
Туре
20
Илоки
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
18
Бамму
3-5-1
1
Петрич
7
Мартинс Перейра
17
Мавинга
22
Весковац
23
Камю
8
Кур
24
Карабуе
29
Отон
10
Ниве
10
Жан
22
Сала
37
Адриан
37
Адриан
22
Сала
18
Бамму
30
Сигторссон
30
Сигторссон
18
Бамму
20
Илоки
2
Одель
2
Одель
20
Илоки
8
Кур
19
Кабо
19
Кабо
8
Кур
23
Камю
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
23
Камю
7
Мартинс Перейра
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
7
Мартинс Перейра
Остались в запасе
Нант
Труа
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
15
Карим Азамум
ЦЗ
13
Поль Бернардони
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
13
Поль Бернардони
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Нант - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Труа
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+