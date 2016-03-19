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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Труа
Кан - Труа: обзор матча 19 марта 2016
Кан
19.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Труа
35'
А. Яхья
54'
Р. Роделен
22'
Т. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Труа
Замена
К. Куаку
️️️️
Р. Роделен
88'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
А. Рейно
82'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Ж. Леборнье
72'
70'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
С. Дарбио
64'
Замена
Ф. Камю
️️️️
Й. Кур
ГОЛ! 2:1!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Леборнье
54'
44'
Желтая карточка
Й. Кур
41'
Замена
Ж. Пи
️️️️
Т. Хавьер
Желтая карточка
Р. Роделен
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Яхья
Пас отдал
Ж. Фере
35'
31'
Желтая карточка
Ринкон
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хавьер
Пас отдал
Б. Ниве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Николя Соб
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-3-3
1
Веркутр
20
Рейно
3
Да Силва
8
Аппиа
2
Соб
25
Фере
19
Леборнье
9
Делор
23
Роделен
20
Базиль
2-1-5-1-1
1
Дрейер
11
Ринкон
20
Санер
27
Конфа
14
Хавьер
8
Дарбио
8
Кур
29
Отон
10
Ниве
18
Бен-Саада
10
Жан
19
Леборнье
18
Адеоти
18
Адеоти
19
Леборнье
20
Рейно
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
20
Рейно
23
Роделен
6
Куаку
6
Куаку
23
Роделен
8
Дарбио
23
Хюммет
23
Хюммет
8
Дарбио
14
Хавьер
29
Пи
29
Пи
14
Хавьер
8
Кур
23
Камю
23
Камю
8
Кур
Остались в запасе
Кан
Труа
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Франк Грандель
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Кан - Труа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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