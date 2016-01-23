Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Труа
Лилль - Труа: обзор матча 23 января 2016
Лилль
23.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Труа
25'
С. Буфал (П)
77'
Д. Кабо
80'
Д. Кабо
86'
Ж. Пи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Труа
86'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Пи
Пас отдал
Д. Кабо
Замена
Р. Лопеш
️️️️
С. Буфал
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кабо
Пас отдал
Б. Гуйе
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кабо
Пас отдал
Б. Гуйе
75'
Замена
Б. Гуйе
️️️️
Ф. Камю
Замена
Я. Бензия
️️️️
Ж. Талло
72'
62'
Замена
Б. Ниве
️️️️
К. Жан
54'
Замена
С. Дарбио
️️️️
К. Азамум
Желтая карточка
С. Буфал
43'
Желтая карточка
Э. Ботик
36'
25'
Желтая карточка
Ф. Камю
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Буфал
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Труа
29
Жесси Пи
ВР
13
Поль Бернардони
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Клод Робен
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
4-2-1-2
1
Эньяма
2
Сивелли
14
Корчиа
5
Сумаоро
19
Сидибе
15
Бальмон
24
Мавуба
17
Буфал
11
Ботик
49
Талло
3-1-2-1-1
29
Пи
16
Нгонгка
20
Санер
15
Азамум
27
Конфа
23
Камю
24
Карабуе
19
Кабо
10
Жан
17
Буфал
9
Лопеш
9
Лопеш
17
Буфал
49
Талло
8
Бензия
8
Бензия
49
Талло
15
Азамум
8
Дарбио
8
Дарбио
15
Азамум
10
Жан
10
Ниве
10
Ниве
10
Жан
23
Камю
27
Гуйе
27
Гуйе
23
Камю
Остались в запасе
Лилль
Труа
10
Ибраим Амаду
ОП
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Маттью Дрейер
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Клод Робен
Статистика матча Лилль - Труа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Труа
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+