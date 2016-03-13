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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - ПСЖ
Труа - ПСЖ: обзор матча 13 марта 2016
Труа
13.03.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 9
Завершен
ПСЖ
13'
Э. Кавани
17'
Х. Пасторе
19'
А. Рабьо
46'
З. Ибрагимович
52'
З. Ибрагимович
56'
З. Ибрагимович
58'
М. Санер (АГ)
75'
Э. Кавани
89'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - ПСЖ
89'
ГОЛ! 0:9!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Пасторе
Замена
Ж. Марсьяль
️️️️
Ринкон
86'
75'
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
75'
ГОЛ! 0:8!
Э. Кавани
Красная карточка
Л. Карабуе
74'
Желтая карточка
Т. Хавьер
73'
Замена
Л. Карабуе
️️️️
А. Нгонгка
64'
61'
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
61'
Замена
Максвелл
️️️️
А. Рабьо
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:7!
М. Санер
56'
ГОЛ! 0:6!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Курзава
52'
ГОЛ! 0:5!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
46'
ГОЛ! 0:4!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
А. Конфа
️️️️
М. Дабо
45'
45'
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. ван дер Вил
19'
ГОЛ! 0:3!
А. Рабьо
17'
ГОЛ! 0:2!
Х. Пасторе
Пас отдал
З. Ибрагимович
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Труа
16
Франк Грандель
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Стефан Дарбио
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-2
1
Дрейер
35
Дабо
11
Ринкон
20
Санер
16
Нгонгка
10
Ниве
23
Камю
14
Хавьер
10
Жан
27
Гуйе
4-1-1-2-2
1
Трапп
9
ван дер Вил
3
Силва
4
Луис
3
Курзава
21
Стамбули
14
Рабьо
11
Ди Мария
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ибрагимович
35
Дабо
27
Конфа
27
Конфа
35
Дабо
11
Ринкон
2
Марсьяль
2
Марсьяль
11
Ринкон
16
Нгонгка
24
Карабуе
24
Карабуе
16
Нгонгка
14
Рабьо
17
Максвелл
17
Максвелл
14
Рабьо
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
Остались в запасе
Труа
ПСЖ
16
Франк Грандель
ВР
8
Стефан Дарбио
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
8
Стефан Дарбио
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Труа - ПСЖ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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